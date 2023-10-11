الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"عايز أضم الشقتين".. تفاصيل حبس المتهم بالتعدى على موظف فى الأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة الأميرية اليوم الأربعاء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتعدى على جاره بسبب خلافات الجيرة.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والسجل الجنائي للمتهم.

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بسبب خلافات جيرة.. إحالة المتهمين بالشروع في قتل شخصين بالسلام للجنايات

واقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة بينه وبين المتهم مشيرا إلى محاولته إخراج المجنى عليه من شقته للحصول عليها وضمها إلى شقته.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المستشفيات تفيد بوصول موظف مصاب بعدة إصابات متفرقة وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

نيابة الأميربة عاطل خلافات الجيرة جهات التحقيق قسم شرطة الأميرية

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