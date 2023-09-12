بسبب خلافات جيرة.. إحالة المتهمين بالشروع في قتل شخصين بالسلام للجنايات

أمرت الجهات المختصة بالسلام، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالشروع في قتل شخصين باستخدام آلة حادة أثناء مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم بمدينة السلام.

تفاصيل أمر إحالة المتهمين بالشروع فى قتل شخصين بسبب خلافات الجيرة

وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات وعرض المجني عليهم على الطب الشرعي لبيان مدى إصابتهم.

وذكر قرار الإحالة، أن المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات كثيرة نشبت بينهم وبين المجنى عليهم مشيرين أنهم دائمين سبهم بأبشع الألفاظ ومنع أطفالهم من اللهو فى الشارع .

بداية الواقعة

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكابهم الواقعة بسبب خلافات الجيرة فيما بينهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إحالة المتهم بتمزيق جسد شاب بسبب «طفل» فى عين شمس للمحاكمة

وفى هذا السياق، أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم، بإحالة متهم بقتل جاره بسبب مشادة بينهم حول سبه طفلا في المنطقة، إلى المحاكمة الجنائية.

وبداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارًا من مستشفى يفيد باستقباله شخصا مصابا بجروح متفرقة بالجسم بسبب مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفي متأثرا بإصابته.

واستمعت المباحث لوالدته التي أكدت أن مشادة كلامية بين نجلها وجاره بسبب سبه طفلا من أقاربه بالمنطقة، وتطورت المشادة لتعديه على نجلها بالضـرب باستخدام سلاح أبيض تسبب في إصابته التي أنهت حياته.

وجرى ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.