الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مقتل شخص في مشاجرة مع صاحب جراج بسبب خلافات في القليوبية

مقتل شخص فى مشاجرة
مقتل شخص فى مشاجرة مع صاحب جراج فى القليوبية

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين شخصين أسفرت عن مقتل شخص على يد صاحب جراج  بسبب خلافات وتم نقل المجنى عليه إلى المستشفى وتوفي أثناء محاولة إسعافه وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة يفيد بورود إشارة من إحدى المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجروح متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه.

 

انتقلت قوة أمنية وبسؤال والد المصاب قرر بحدوث مشاجرة بين نجله وبين مالك جراج  بدائرة القسم حال تواجدهما بجراج ملك الأخير لخلافات مالية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدى على نجله بسلاح أبيض "مطواة" فأحدث إصابته ولاذ بالهرب.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما لقي عامل مصرعه سقط من على سقالة أثناء قيامه بحفر بئر ارتوازى في إحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.


تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر تفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد. ر" 19 سنة عامل جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

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