مقتل شخص على يد زوجين بالقليوبية

شهدت منطقة القلج، التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث قام زوجان بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة الخانكة، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهما، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شخص بجوار ترعة بدائرة المركز.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم أحمد عبدالجليل، رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، عن قيام ربة منزل، بسبب خلافات سابقة، بالاتفاق مع زوجها باستدراج شخص لمنزلهما نظير إقامة علاقة معها وعندما حضر للمنزل قامت بوضع السم له ثم قام الزوج بخنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وقاما بوضع جثته داخل تروسيكل وألقاها بجوار إحدى الترع بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق متصل، لقى شخص مصرعه إثر مشاجرة مع جيرانه بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال بإحدى العزب التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين جيران بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين جيران، ما أسفر عن مقتل وليد السيد.

وكشفت التحريات أن المجنى عليه لديه ثلاثة أطفال أكبرهم عمره 6 سنوات، وأن الجناة هم ثلاثة أشخاص تعدوا عليه بشومة وسلاح أبيض أودى بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن.

وشيع أهالى عزبة عويس بدائرة مركز شرطة الخانكة جثمان الفقيد لمثواه الأخير وسط أحزان أسرته لمقابر الأسرة، داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.