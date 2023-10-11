“الصحة” ترد على تحذيرات الذهاب للمستشفيات المتداولة عبر "فيس بوك"

حذرت وزارة الصحة والسكان، من منشورات مخادعة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتضليل المواطنين من خلال معلومات مغلوطة، تثير في قرائها حالة من القلق والاضطراب.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه المنشورات تتضمن تحذيرات من الذهاب للمستشفيات وأسماء أدوية، وأرقام هواتف غير صحيحة، إلى جانب توجيه المواطنين إلى اتخاذ قرارات غير صحيحة، بشأن التوجه للمستشفيات، وعدم استشارة الأطباء، حال الشعور بأعراض مرضية معينة.

مستشفيات ومراكز طبية

وأكدت وزارة الصحة، أن منشآتها الطبية من مستشفيات ومراكز ووحدات، متاحة لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، للتعامل مع أي أعراض مرضية، وتشخيصها وعلاجها، وتقديم كافة الخدمات الطبية، على مدار الـ24 ساعة.

الانسياق وراء الشائعات

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، عبر صفحات الوزارة المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والخط الساخن 15335 لإرشاد المواطنين والإجابة عن أي استفسارات.

في سياق متصل، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، في اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وناقش المجلس خطة العمل المقترحة لتجديد التعاقدات خلال عام 2024، وتشمل تحديد حجم الاستخدام للخدمات والاشتراك التي تم تقدمها خلال عام 2023، وكذا استطلاع رأي الجامعات والجهات المعنية والاستفادة من الخدمات باحتياجاتهم لعام 2024، والبحث عن أفضل الطرق لتقديم خدمات النشر والتصفح للناشرين من خلال المختصين وعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

كما ناقش المجلس أيضًا آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: التوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، وتحسين تصنيف الجامعات والمراكز البحثية، وتأكيد دور بنك المعرفة كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة على منصته الإلكترونية، واستمرار تقديم بنك المعرفة للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي للكليات المصرية، والتوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربية للدوريات والمقالات المنشورة باللغة العربية، والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.