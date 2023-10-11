وزير الصحة: مستعدون لمساعدة باكستان فى تنفيذ برنامجها للقضاء على فيروس "سى"

التقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وزير الصحة بجمهورية باكستان، نديم جان، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي.

جاء ذلك على هامش فعاليات أعمال الدورة الـ70 لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، التي تعقد فعالياتها في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

مكافحة فيروس “سى”

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول مناقشة فرص التعاون المستقبلي بين البلدين في مجال مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي "سي" بدولة باكستان، حيث أكد الوزير استعداد مصر للتعاون مع دولة باكستان الصديقة في تحقيق هدفها نحو القضاء على الفيروس من خلال تبادل الخبرات التي اكتسبتها مصر في هذا المجال.

وأضاف "عبدالغفار" أن الجانب الباكستاني استعرض خطط العمل في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات ونقل تكنولوجيا التصنيع، حيث ناقش الجانبان إمكانية التعاون في هذا المجال مع الشركات الوطنية في مصر.

تدريب الكوادر الطبية

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الجانبين ناقشا فرص التعاون في تنظيم برامج لتدريب الكوادر الطبية الباكستانية، في إطار تبادل الخبرات بين البلدين، كما وجه وزير الصحة بالتنسيق لإعداد زيارة ميدانية للجانب الباكستاني يتم خلالها زيارة عدد من المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية وكذلك شركات إنتاج الأدوية واللقاحات للتعرف على القدرات والإمكانيات التي تمتكلها مصر في هذا المجال.

وكان أعضاء اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، قد انتخبوا الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان المصري، نائبًا لرئيس الدورة الـ 70 للجنة الإقليمية، والتي تعقد فعالياتها خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر الجاري، بمقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، وعدد من الوزراء والسفراء ممثلي الدول الأعضاء، وممثلي المنظمات الدولية.

شهدت فعاليات الجلسة الافتتاحية صباح اليوم الثلاثاء، انتخاب الدكتور علي حاج آدم أبوبكر، وزير الصحة بدولة الصومال، رئيسًا للدورة السبعين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، وكل من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، والدكتور أحمد روبلة عبدالله، رئيس الصحة بدولة جيبوتي، نائبين لرئيس الدورة.

جانب من اللقاء