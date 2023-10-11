الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: المشروعات القومية في عهد الرئيس السيسي غيرت خريطة مصر (فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس السيسي

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية وساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت لديه خطة إصلاح شاملة أطلق تعهدات بها مع توليه رئاسة الجمهورية وحتى الوقت الحالي، وهو سبب أساسي يجعل جميع المواطنين يقومون بدعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت في العديد من القطاعات بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لها أثرًا كبيرًا في تحقيق تنمية حقيقة ساعدت في تغير خريطة مصر.

وأكمل: هناك العديد من المشروعات التي ساعدت في تغير خريطة مصر على رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الطرق الجديدة والمدن الجديدة والتي حققت تغيير حقيقي في الدولة.

إنجازات الرئيس السيسي 

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

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