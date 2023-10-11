قرار قضائى بشأن مسئولين بـ وزارة الزراعة (تفاصيل)

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه قرارا بحجز الحكم على 18 شخصا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة، لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه، للدور الأول من شهر نوفمبر المقبل.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، وهم موظفون عموميون مسئولون عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، من الأول والثاني في المدة من عام 2005 حتى عام 2013، بصفتهما موظفين عموميين المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة هيئة التأمينات الاجتماعية.