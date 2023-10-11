الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى بعسقلان ومطالبات لسكان الجليل بنزول الملاجئ

قصف عسقلان
قصف عسقلان

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية، إن  صفارات الإنذار تدوي في عسقلان الآن والحديث عن إصابة مباشرة للمباني، وكذلك المناطق الشمالية لغزة، ومنطقة الجليل توجد هناك تحذيرات ومطالبات للمواطنين بالنزول للملاجئ والتي تم فتحها مؤخرًا.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن في بياناته اليوم عن أن القذف الدقيق لقطاعات غزة انتهى، وبدأ في القصف العشوائي لتدمير غزة، وهو الأمر الذي تسبب في نزوح آلاف من سكان غزة لمناطق آمنة.

تصفية 3 مقاتلين في الضفة

وأكدت أنه تمت تصفية 3 مقاتلين في الضفة، واستعان جيش الاحتلال بالطائرات لتصفيتهم، كما سقط 4 من شهداء الطواقم الطبية، ووقوع العديد من الإصابات في مناطق مختلفة بسبب الرشقات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الرشقات زادت بشكل كبير خاصة بعد الدعوة ليكون يوم الجمعة يوم غضب، وهناك توقع بزيادة الضربات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن أنه بداية من يوم الأحد، ستتوجه للتعليم عن بُعد مما يؤكد أن الحرب مستمرة.

وتابعت أن كتائب القسام في غزة أعلنت اليوم عن أن التهجير مقابل التهجير وأنها ستستمر في قصف تل أبيب.

مراسلة القاهرة الاخبارية صفارات الإنذار تدوي عسقلان الجليل النزول للملاجئ

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