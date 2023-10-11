أمين عام "حماة الوطن": مصر تؤكد دائمًا دعمها للقضية الفلسطينية

قال النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، إن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعًا، ومصر لم ولن تتوانى لحظة في الدفاع عن القضية، وهي من المبادئ الثابتة للسياسة المصرية طوال العقود الماضية، وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تصريحاته لرؤساء التحرير والإعلاميين على هامش احتفال مصر بتخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.

وأضاف «نصير» في بيان، أن مصر تؤكد دائمًا في كل المحافل، دعمها للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وندد وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بالانتهاكات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي من حصار لقطاع غزة وقطع الكهرباء والمياه والغذاء والوقود عن الشعب الفلسطيني الأعزل، في جريمة ضد الإنسانية ومخالفة للقانون الدولي الإنساني.

أكد «نصير» أن كل المحاولات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه مرفوضة.

واستنكر أمين عام حزب «حماة الوطن» موقف المجتمع الدولي الداعم للعدوان الإسرائيلي على غزة متجاهلًا حقوق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن وطنه وأرضه.

وأشاد بموقف الشعب الفلسطيني الصامد ضد هذا العدوان الغاشم والتي تستخدم فيه إسرائيل كل الأسلحة المحرمة دوليًا.

وطالب أمين عام «حماة الوطن» المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للهجمات البربرية ضد المواطنين العزل في قطاع غزة، لأن التصعيد الحالي خطير وتداعياته قد تطال أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وتؤثر على السلم والأمن الدوليين.