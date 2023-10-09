حماة الوطن يدعو المجتمع الدولي لتبني موقف مصر في قضية فلسطين

أعلن حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، عن كامل تقديره لجهود القيادة السياسية المصرية في تهدئة الأوضاع داخل فلسطين عقب طوفان الأقصى.

الاتصالات المصرية

منذ الساعات الأولى لطوفان الأقصى وبدأت الاتصالات المصرية على كافة المستويات مع جميع الدول الفاعلة في المنطقة من أجل وقف التصعيد، وللحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

دعوة للعودة لطاولة المفاوضات

ودعا الحزب إلى ضرورة تبني الموقف المصري الذي يهدف للعودة لطاولة المفاوضات بين الجانبين، حرصا على تحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

الحزب يشجب تبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين

وأكد الحزب رفضه موقف المجتمع الدولي، والذي ينحاز بشكل واضح لإسرائيل وتبرير عمليات القصف والاعتداء على المدنيين وبناء المستوطنات، بينما يستنكر على الفلسطينين الدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق أمس طالب مندوب فلسطين بالأمم المتحدة الوزير رياض منصور، بحماية دولية للشعب الفلسطيني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل، موضحا أن الفلسطينيين يستحقون الحماية وفقا للقوانين الدولية وليس هناك ما يبرر قتلهم.

وتابع مندوب فلسطين بالأمم المتحدة أن إسرائيل مستمرة باستخدام القوة الغاشمة ولا يمكن أن تتوقع السلام مقابل ذلك.

وقال المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، إن المجتمع الدولي يصمت عندما يكون الضحايا فلسطينيين، متسائلا: "أين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إسرائيل؟".

وتابع المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة، أن منح إسرائيل حق الدفاع عن نفسها بمثابة ترخيص لقتل الفلسطينيين، موضحا أن على إسرائيل إنهاء حصار غزة فورا والعمل معنا لوقف القتل.

وقال الوزير رياض منصور، إن حصار إسرائيل لغزة زاد من حجم المعاناة على المدنيين، لافتا إلى أن ما حدث في غزة دعوة لإسرائيل لتغيير مسارها، ومتابعا: "حذرنا مرارا من تصرفات إسرائيل والمجتمع الدولي لم يتحرك".