الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نصير: "حماة الوطن" يضع كافة إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى اليوم وفد رفيع المستوى من حزب حماة الوطن برئاسة النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وبمشاركة أمناء المحافظات مع الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي برئاسة المستشار محمود فوزي

يأتي هذا انطلاقًا من دور حزب حماة الوطن كأحد، الأحزاب الرئيسية الداعمة لحملة دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

التعاون مع الأحزاب السياسية

في البداية قدم اللواء طارق نصير التهنئة للمستشار محمود فوزي على ثقة الرئيس السيسي في اختياره رئيسا للحملة الانتخابية الخاصة بسيادته.

قال اللواء طارق نصير خلال اللقاء أن الحزب يضع كافة إمكانياته ومقراته المنتشرة في المراكز والأقسام والقرى والنجوع كنقاط اتصال بين الحملة الرئاسية والمحافظات والمراكز والقرى.

وأضاف إن الحزب حريص على التعاون مع كافة الأحزاب السياسية والمبادرات الشبابية الداعمة والمؤيدة بانتخاب الرئيس السيسي في الاستحقاق الدستوري القادم.

حملة شعبية “طرق الأبواب”

وأكد على أن حماة الوطن سوف يعلن خلال الفترة القادمة عن حملة شعبية لطرق الأبواب لعرض الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة السابقة والدعوة إلى المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم باعتباره حقًا وواجبًا وطنيًا

وطالب نصير جموع الشعب المصري الاصطفاف خلف قيادتهم الحكيمة وعدم الالتفاف إلى من يريدون الهدم وبث السموم بين أبناء الوطن.

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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من حزب التجمع

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أمين تنظيم "حماة الوطن": لدينا دور كبير بالمحافظات وبين الشباب لدعم الرئيس

حماة الوطن تأييد الرئيس السيسي اللواء طارق نصير مجلس الشيوخ الحملة الرسمية

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