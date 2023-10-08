الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تستقبل وفدًا من حزب التجمع

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الموافق 8 أكتوبر 2023، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة، وفدًا من قيادات حزب التجمع برئاسة النائب عاطف المغاوري نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، ويأتي ذلك استكمالًا للقاءات والاجتماعات مع الأحزاب المؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

واستقبل الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، مقدمًا لهم الترحيب بزيارتهم لمقر الحملة الرئيسي، وكذلك عرض عدد من أنشطة الحملة وخططتها المستقبلية.

وأعرب المستشار محمود فوزي عن سعادته بإعلان حزب التجمع تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن حزب التجمع إن كان على يسار الحكومة فإنه من المؤكد أنه ليس على يسار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحملة الانتخابية تسع كل أبناء الوطن حيث ستقوم الحملة على مدار الأسابيع القادمة بعقد لقاءات "نخبوية وجماهيرية" وجولات ميدانية في كل المحافظات، مشيرًا إلى أن الحملة تتيح أيضًا الفرصة للراغبين في الانضمام إليها.

من جانبه، أكد وفد حزب التجمع سعادتهم بالاشتراك في دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ورؤيته، وأن مصر لديها أحزاب سياسية تمتلك كوادر مؤهلة في كل المحافظات، مشيرين إلى أنهم عقدوا الكثير من الاجتماعات التشاركية مع الأحزاب الأخرى، لافتين أن جميع مقرات الحزب مفتوحة أمام دعم الحملة في كل محافظات الجمهورية.

وأشاد وفد حزب التجمع بمخرجات الحوار الوطني، مطالبين بالتمسك بها وتنفيذها، والعمل على عرضها من خلال المؤتمرات والندوات التي ستعقد، فضلا عن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية، التي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين، وأنهم سيقومون بتقديم عدد من الأفكار والمقترحات للحملة بما يساهم في تحقيق مصلحة الوطن.