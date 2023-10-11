"حماة الوطن" يوضح تفاصيل مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالسعودية

قال محمد فاروق الأمين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن، إن هذا أول مؤتمر يحدث لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المملكة العربية السعودية بالرياض، وكان هناك حضور جماهيري كبير ومكثف، وانعكس المؤتمر أيضًا باحتفالات 6 أكتوبر وكان الأساس من هذا المؤتمر أننا ندعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عددًا كبيرًا من الجالية المصرية في الرياض حضر هذا المؤتمر.

مؤتمر دعم السيسي بالسعودية لانتخابات الرئاسة

وأوضح الأمين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن أن المؤتمر شمل عددًا كبيرًا من الأسر المصرية والعائلات والشباب ونحن ندعم السيسي بشدة لأنه سيجعل مصر أفضل.