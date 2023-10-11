الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حماة الوطن" يوضح تفاصيل مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالسعودية

حماة وطن
حماة وطن

قال محمد فاروق الأمين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن، إن هذا أول مؤتمر يحدث لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في المملكة العربية السعودية بالرياض، وكان هناك حضور جماهيري كبير ومكثف، وانعكس المؤتمر أيضًا باحتفالات 6 أكتوبر وكان الأساس من هذا المؤتمر أننا ندعم السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن عددًا كبيرًا من الجالية المصرية في الرياض حضر هذا المؤتمر.

مؤتمر دعم السيسي بالسعودية لانتخابات الرئاسة

وأوضح الأمين المساعد للمصريين بالخارج بحزب حماة وطن أن المؤتمر شمل عددًا كبيرًا من الأسر المصرية والعائلات والشباب ونحن ندعم السيسي بشدة لأنه سيجعل مصر أفضل.

 

حزب حماة وطن الرئيس السيسي مؤتمر الانتخابات الرئاسية مؤتمر دعم السيسي السعودية لرياض

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