افتتاح منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية

افتتح اليوم الأربعاء، منتدى السلطات الرقابية المختصة بسلامة الغذاء في القارة الإفريقية اليوم، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية.

حضر اللقاء عدد كبير من الخبراء والمسؤولين في مجال سلامة الغذاء من مختلف دول القارة، على رأسهم طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، وهاني بيرزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس مجلس إدارة شركة إيديتا، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرف الصناعات الغذائية.

ويستهدف المنتدى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية في القارة الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء، وسيتم خلاله مناقشة المواضيع المهمة والتحديات التي تواجه القارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.

ويعقد المنتدى تحت عنوان: “الاجتماع التأسيسي للمنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية”، وذلك بالشراكة بين الهيئة ومفوضية الاتحاد الأفريقي (AUC)، ويدعمه العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين.

ويشارك في المنتدى ممثلون من ما يقرب من 38 بلدًا إفريقيًا، بالإضافة إلى ممثلين من معظم منظمات الأمم المتحدة المعنية بسلامة الأغذية، كما يحضر المنتدى ممثلون عن الهيئات التنظيمية الدولية لسلامة الأغذية من أمريكا الشمالية وأوروبا

وشارك في افتتاح المنتدى التأسيسي للسلطات الرقابية لسلامة الغذاء في القارة الإفريقية، الذي يقام لأول مرة في مصر، كل من المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، ورنا جمالي نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس هاني برزي والمهندس محمد شكري وسعيد بدر، وشحاتة أبوزيد أعضاء مجلس إدارة الغرفة

كما شارك بالمنتدى محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة ومسئولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولفيف من كبار المسؤولين المختصين بالرقابة علي سلامة الغذاء في افريقيا، وممثلي الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، وممثلي منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة الفاو.

ويهدف المنتدى إلى وضع أسس المنتدى الإفريقي للجهات الرقابية على الأغذية وتحديد أولوياته وخططه المستقبلية والتعاون وتبادل المعرفة بين السلطات الرقابية الإفريقية فيما يتعلق بسلامة الغذاء.

كما سيتم خلال المنتدى مناقشة المواضيع المهمة والتحديات التي تواجه القارة في هذا الصدد، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مجال رصد ومراقبة جودة الغذاء.