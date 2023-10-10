الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

هيئة سلامة الغذاء بالغربية تعدم كميات من المواد الغذائية الفاسدة

هيئة سلامة الغذاء
هيئة سلامة الغذاء

قال طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية مستمرة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، بخصوص المتابعة اليومية وإحكام الرقابة على السلع والأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والاحتكار والمغالاة خاصة في السلع الأساسية.

وتابع رحمي الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء بـمحافظة الغربية، والتي أسفرت عن ضبط عدة مخالفات وتجرير عدة محاضر إعدام أغذية غير صالحة للإستخدام الآدمي.

حملات تفتيشية موسعة

حيث قامت اللجان التفتيشية بتحرير محاضر بالنيابة بالوقائع المرصودة والمخالفات وتم التحفظ على المنتجات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بسلامة الغذاء والتي تكفل بدورها تحقيق أهداف الهيئة فيما يخص الأغذية والأماكن الخاصة بها وإعدام ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متى تبين أن الغذاء ضار بالصحة وغير صالح للاستخدام الآدمي.

وتمكن مفتشي هيئة سلامة الغذاء بالغربية، بالتعاون مع مديريات الصحة والتكوين، ومباحث تموين الغربي، من ضبط وإعدام عدد كبير من الأغذية والمشروبات منتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر داخل عدد من مراكز المحافظة، خلال الحملات اليومية التي تشنها الهيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وبإشراف محافظ الغربية.

إعدام مواد غير صالحة

حيث تم اليوم إعدام 6 كراتين كوكيز منتهي الصلاحية و10 كراتين عصير مجهول المصدر معبأ داخل زجاجات بلاستيكية، وعدد 100 عبوة سناكس للأطفال منتهي الصلاحية، و150 علية صلصة مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

وشدد محافظ الغربية على متابعة كافة المنشآت الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفات التي تم رصدها، وفي حال تكرارها أثناء مراحل التفتيش التالية يتخذ على الفور الإجراءات القانونية اللازمة وفقا للقانون المتبع.

ومن جانبها؛ أكدت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة بالغربية، أن الهدف الجوهري للهيئة القومية لسلامة الغذاء هو حماية صحة المستهلك وضمان حصوله على غذاء آمن.

هيئة سلامة الغذاء تعدم عدد من المواد الغذائية الغير صالحة بمراكز محافظة الغربية محافظ الغربية وزير التنمية المحلية محافظة الغربية مفتشي هيئة سلامة الغذاء

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