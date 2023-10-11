الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل أثناء دراسة قش الأرز في الشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها؛ التهمتها ماكينة أثناء عملية دراسة قش الأرز فى كفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بمصرع ، سيدة مقيمة بكفر أبو دقن التابع لقرية السعديين بمركز منيا القمح؛ وذلك أثناء دراسة قش الأرز فى أرض زراعية بالقرية.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفية التى أودت بحياتها أثناء دراسة قش الأرز بالقرية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى السعديين المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.

ربة منزل دراسة قش الأرز مركز منيا القمح محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقي التحريات الأولية

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