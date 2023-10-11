الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شخصين في انفجار مخزن خردة بمدينة 6 أكتوبر

انفجار
انفجار

كشفت معاينة مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، لمخزن خردة شهد انفجار أنه نتج عنه مصرع شخصين وأصيب آخر في 6 أكتوبر وتبين عدم وجود شبهة جنائية.

كان ورد بلاغًا لغرفة النجدة، يفيد بوفاة شخصين داخل مخزن في منطقة المستقبل، بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

تبين أنه أثناء القيام بأعمال فحص لمجموعة من الخردة تعرض المخزن للانفجار، مما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة أخر.

تم نقل الضحايا إلى ثلاجة المستشفى المركزي وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

أمن الجيزة مخزن خردة مباحث الجيزة شبهة جنائية

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