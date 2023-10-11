الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| الاحتلال يستهدف المقابر في غزة.. وحقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تنوعت أخبار التريند خلال الساعات الماضية، ما بين سياسية ورياضية، وعربية، وفي السطور التالية يستعرض "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

التضامن: استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن استخراج 11.5 مليون بطاقة ميزة للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وأصحاب المعاشات التأمينية، وبطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والرائدات الاجتماعيات، بالإضافة إلى تبني الوزارة مؤخرًا مبادئ الشمول المالي للحاصلين على قروض مشروعات متناهية الصغر بمحفظة مالية قدرها 3.7 مليار جنيه.. للمزيد اضغط هنا.

حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية

أثارت شائعات حول نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الاختبارات الشهرية والعمل على تلبية مطلب أولياء الأمور في هذا الشأن، حالة من الجدل على مواقع االتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

وقالت مصادر بوزارة التعليم، إنه لا توجد نية لدى وزارة التربية والتعليم في إلغاء الامتحانات الشهرية، لأن الهدف منها مواظبة الطالب على الدراسة والحضور.. للمزيد اضغط هنا

اللجنة المنظمة لبطولة العالم البارالمبى للكرة الطائرة تزور منتخب السيدات فى معسكره بالإسماعيلية

تواصل اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرجال والسيدات بالاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد عملها بعزيمة الرجال وقوة الأبطال، وتفانى غير مسبوق من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد واللجنة المنظمة العليا، للانتهاء من أدق التفاصيل، قبل انطلاق الحدث العالم الذي تستضيفه مصر لثالث مرة فى تاريخها، والذي يقام خلال الفترة من 8 وحتى 18 نوفمبر المقبل على ملعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية" من قطاع غزة: الاحتلال يستهدف المقابر وأباد مناطق بأكملها

قالت منى عوكل، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" بـقطاع غزة، إن الأحداث في القطاع متسارعة للغاية.

وأشارت "عوكل"، إلى أن الاحتلال يعمل على إبادة مناطق كاملة، ومنذ أمس شهد القطاع مجازر ومحاولة مسح منطقة الكرامة والمخابرات شمال قطاع غزة، ما يدفع سكان القطاع للنزوح إلى مدارس الأونروا، وجيش الاحتلال يواصل قصف المدنيين في تلك المدارس.. للمزيد اضغط هنا.

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