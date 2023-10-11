الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مصادر بـ"التعليم" توضح حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية

رضا حجازى
رضا حجازى

أثارت شائعات حول نية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلغاء الاختبارات الشهرية والعمل على تلبية مطلب أولياء الأمور في هذا الشأن، حالة من الجدل على مواقع االتواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. 

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وقالت مصادر بوزارة التعليم، إنه لا توجد نية لدى وزارة التربية والتعليم في إلغاء الامتحانات الشهرية، لأن الهدف منها مواظبة الطالب على الدراسة والحضور.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه سوف يتم عقد 3 اختبارات شهرية في الفصل الدراسي الأول، الأول في نهاية أكتوبر الجاري، والثاني نهاية نوفمبر المقبل، والأخير هو امتحان نصف العام الدراسي 2024، على أن يخصص 80% من درجة اختبار الفصل الدراسي+ 10% من درجة امتحان الشهر + 5% على المواظبة «الانضباط» + و5% على السلوك.

تفاصيل آليات الاختبارات الشهرية

وعن الآليات الخاصة بالاختبارات الشهرية، تقول المصادر إن الامتحانات سوف يتم عقدها داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزء من الحصة ويعقد الامتحان في ما تم تدريسه.

وعن طبيعة الأسئلة، كشفت المصادر أنه سوف يكون عدد الأسئلة لطلاب الصف الرابع الابتدائى 5 من نوعية الاختيار من متعدد، بإجمالي 15 درجة، وطلاب الصف الخامس الابتدائي 5 أسئلة لكل سؤال 3 درجات بإجمالي 15 درجة، وطلاب الصف السادس الابتدائي 4 أسئلة اختيار من متعدد، وسؤال واحد فقط مقالي ومخصص لكل سؤال درجتين، بإجمالي 10 درجات، أما بالنسبة لطلاب الصف الأول الإعدادى فعدد 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي، لكل جزئية درجتان بواقع 10 درجات، والصف الثانى الإعدادى 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالى بواقع 10 درجات، أيضا طلاب الصف الأول الثانوى العام في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء 3 أسئلة اختيار من متعدد، وسؤال مقالى في كل مادة من الثلاث مواد بواقع 10 درجات لكل مادة، والصف الثاني الثانوي 3 أسئلة اختيار من متعدد في كل مادة، وسؤال مقالي واحد ومخصص لكل جزئية 3 درجات، بإجمالي 15 درجة.

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