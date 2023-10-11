الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد العدوان الإسرائيلي على غزة... هل معبر رفح مفتوح الآن بين مصر وفلسطين؟

معبر رفح
معبر رفح

تضج وسائل التواصل الاجتماعي بأخبار متعددة ومتنوعة عن حالة معبر رفح الآن، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

هل معبر رفح مفتوح الآن بين مصر وفلسطين؟

ويعتبر معبر رفح المنفذ البري الوحيد أمام قطاع غزة للخروج إلى العالم من الحصار المفروض عليها من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وناشدت العديد من المنظمات الدولية والحقوقية حول العالم، بضرورة فتح معبر رفح وإنشاء ممر إنساني للسماح بدخول المساعدات الانسانية، للمعبر لإنقاذ الفلسطينيين خاصة المصابين جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وما زال معبر رفح مغلقًا حتى الآن، من الجانب الفلسطيني جراء عمليات القصف الاسرائيلي، وقد أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أمس، أنهم تلقوا تحذيرات بتعرض المعبر للضرب مجددا، ما أدى لإغلاقه ومنع دخول المساعدات من مصر وكذلك خروج المصابين لتلقي العلاج.

ويطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف استهدف معبر رفح من ناحية فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي والسماح بوجود ممر إنساني يسهل دخول المساعدات.

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شكرى: جهود مصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين عبر معبر رفح

مصر تتمسك بفتح معبر رفح

وتتمسك مصر بفتح معبر رفح، فقد أكد  سامح شكري وزير الخارجية أمس على هذا الأمر وذلك خلال تلقيه اتصال هاتفي من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حول تطورات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبحسب وزارة الخارجية، أحاط “شكري” نظيره الإيراني بجهود مصر لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح البري رغم القصف الإسرائيلي على المعبر من ناحية فلسطينة.

مصر ترسل المساعدات عبر معبر رفح

وأرسلت مصر مساعدات غذائية وطبية إلى أهالي غزو عبر معبر رفح البري مع بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السبت 7 أكتوبر 2023، كما استقبلت مصر المصابين جراء القصف ونقلتهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم.

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