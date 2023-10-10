الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

شكرى: جهود مصرية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين عبر معبر رفح

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة وزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، حول تطورات التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وتناول الاتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيراني مناقشة تطورات التصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني الحالي والقصف الإسرائيلي العنيف الذي يتعرض له قطاع غزة على، وهو ما يعرض حياة المدنيين لمخاطر، بالإضافة إلى تهديد أمن واستقرار المنطقة. 

قلق مصري من حدة المواجهات العسكرية

وأعرب وزير الخارجية عن قلق مصر البالغ من حدة المواجهات العسكرية ونتائج استمرارها، خاصةً أن القصف الإسرائيلي واسع النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل القطاع المحاصر.

وأحاط شكري نظيره الإيراني بجهود مصر لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة، بالإضافة إلى الجهود الحثيثة التي تهدف لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح البري رغم القصف الإسرائيلي لمناطق على الجانب الفلسطيني منه.

وقال السفير أحمد أبوزيد، في البيان: "حذر وزير الخارجية من توسيع رقعة الصراع الجاري بشكل يهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها".

وخلال الاتصال، أعرب أمير عبداللهيان عن تقدير إيران للجهود المصرية في هذا الشأن، تحديدًا دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

إسرائيل سامح شكري وزير الخارجية قلق مصري التصعيد الإسرائيلي إيران معبر رفح

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