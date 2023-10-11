الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الباز": نحتاج إلى تحرّي المصداقية في النقل.. والخطابة أهم فنون القول

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن صياغة الرسالة تحتاج إلى تحرّي المصداقية في النقل، مع مناسبة العنوان لمضمون الخبر، والتأكد من مصداقية المصدر.

جاء ذلك خلال محاضرة بأكاديمة الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، لوعاظ الأزهر الشريف وأئمة وزارة الأوقاف وأمناء الفتوى، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "صياغة الخبر الصحفي"، بحضورالدكتور أشرف فهمي مدير عام الإدارة العامة للتدريب بوزارة الأوقاف.

وأضاف "الباز"، خلال المحاضرة: أن هذا ما يتسق مع جميع الرسائل المقدمة في حياتنا، بحيث يحتاج إليه الدعاة في خطبهم ودروسهم، والمفتون في فتاواهم، فالمقدمة لا بُد أن تكون جذابة، وتثير اهتمام القارئ أو السامع وأن تكون مليئة بالمعلومات، وتجيب عن أسئلة الكشف عن المجهول (من، ماذا، متى، أين، لماذا، كيف)، فضلًا عن ضرورة أن تكون مختصرة وموجزة، وأن تشتمل على أهم المعلومات".

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بعد قليل.. محمد الباز يحاضر للأئمة والدعاة وأمناء الفتوى بأكاديمية الأوقاف الدولية


وأوضح الدكتور محمد الباز، أن الخطابة أحد أهم فنون القول، وضروب البيان، ووسائل التأثير، وأن الخطابة لغة الخاصة والعامة معًا، وهي أقدم الفنون الأدبية وأوسعها انتشارًا، وحاجة الناس ملحة إليها.

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة
الدكتور محمد الباز مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور صياغة الرسالة أكاديمة الأوقاف الدولية وعاظ الأزهر أئمة وزارة الأوقاف

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