بعد قليل.. محمد الباز يحاضر للأئمة والدعاة وأمناء الفتوى بأكاديمية الأوقاف الدولية

يحاضر الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بعد قليل، للأئمة والوعاظ وأمناء الفتوى، وذلك خلال فعاليات الدورة المشتركة وفي إطار التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث "الأزهر والأوقاف والإفتاء".

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، السبت الماضي، فعاليات الدورة بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وقال- خلال كلمته- إن الأوقاف بصدد الإعداد لدورة متقدمة في مجال الإعلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، للتدريب على الفنيات والتقنيات الإعلامية داخل الاستديوهات المتخصصة بماسبيرو لهذه المجموعة من الأئمة.

قافلة أسبوعيًا إلى رفح والشيخ زويد في شمال سيناء

وتابع وزير الأوقاف أنه في نطاق التعاون المشترك تم تسيير القوافل المشتركة أسبوعيًّا بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية، حيث تنطلق كل أسبوع قافلة إلى محافظة شمال سيناء، وتحديدًا إلى رفح والشيخ زويد.

وشدد "جمعة" على أن: قضية التدريب النوعي المنهجي المستمر خط ثابت لوزارة الأوقاف لا نحيد عنه، فالعمل من المهد إلى اللحد، وقد قال بعضهم "تعلمت من تلامذتي ما لم أتعلم من أساتذتي"، ومن ظن أنه انتهى من العلم فقد ظلم نفسه ظلمًا كبيرًا، حيث يقول الحق سبحانه: "وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا"، وقال بعضهم "من تعلم ثم عمل بما تعلم ثم علم الناس فذلك يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات"، وقالوا "كن عالمًا أو متعلمًا ولا تكن الثالثة فتهلك".