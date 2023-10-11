بسبب خلافات الجيرة.. شقيقان يقتلان ممرضا بمستشفى ناريمان في الإسكندرية

شهدت الهانوفيل غرب الإسكندرية، مقتل ممرض بمستشفى ناريمان طعنًا بسكين خلال مشاجرة مع سائقين بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وتم نقل الجثة الي المستشفي والقي القبض علي المتهمان وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من مستشفى العجمي العام بوصول شخص مصاب بجروح وتوفى.

على الفور انتقل ضباط القسم إلى المستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة المدعو محمد.خ.ع، 32 سنة، ممرض بمستشفى ناريمان، مقيم بمنطقة الهانوفيل، وبحسب التقارير الطبية تبين إصابته بجروح قطعية بفروة الرأس وجروح بالذراعين وكسر بقاع الجمجمة.

خلافات الجيرة وراء جريمة مقتل الممرض

توصلت التحريات حدوث مشادة بين المتوفي وكل من محمد.ر.م، 33 سنة، سائق توكتوك، وشقيقه "أ.ر.م" 39 سنة، سائق، بسبب خلافات الجيرة، علي اثرها تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأول على المجني عليه بسكين كبير وأحدث اصابته التي أودت بحياته، ايد الشهود الواقعة، وتم القبض على المتهمين والأداة المستخدمة "سكين"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بينهما، تم تحرير محضر بقسم شرطة الدخيلة، واخطرت النيابة العامة للتحقيقات.



كانت قد قررت نيابة المنتزة أول بالإسكندرية، حجز طالب على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل جارة بسبب خلافات الجيرة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وسؤال شهود العيان والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد بورود بلاغ من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب، مقيم دائرة القسم "مُصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر وتوفى أثناء إسعافه.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم إلى المستشفى، وتبين صحة البلاغ، وبسؤال والدته عن الواقعة قررت بقيام طالب مقيم بذات العنوان، بالتعدي على نجلها بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، فأحدث إصابته التي أودت بحياته وإحداث إصابته وذلك لحدوث مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة على إثرها تعدى المتهم عليه بالسلاح وفر هاربا.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم، كما تم ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات جيرة سابقة على إثرها حدثت مشادة بينهما تطورت ما أدى إلى قيام المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة بالتحقيقات.