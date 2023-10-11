الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وفد سعودي يزور إدارة موسيقات الشرطة بوزارة الداخلية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

استقبل قطاع التدريب بوزارة الداخلية، وفدا من الكوادر "المعنية بمجال الموسيقى العسكرية" بالمملكة العربية السعودية، بمقر إدارة موسيقات الشرطة.

وكان فى استقبال الوفد مدير الإدارة العامة للتدريب والذى رحب بالوفد الزائر ناقلًا تحيات وزير الداخلية وحرص سيادته الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات وما يترتب عليها من تعاون مثمر وبنّاء.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض عسكرى متميز لفرق موسيقات الشرطة قدموا خلاله معزوفات موسيقية احترافية باستخدام آلات العزف المتنوعة، بالإضافة إلى عرض موسيقى بمعزوفات عالمية بالمسرح الرومانى شارك خلاله الفريق الموسيقى من العنصر النسائى بشكل أشاد به الزائرين

عرض تقديمى عن طبيعة عمل إدارة موسيقات الشرطة

كما تضمنت الزيارة عرض تقديمى عن طبيعة عمل إدارة موسيقات الشرطة والأنشطة الفنية والعسكرية التى تؤديها والمناسبات والفاعليات المحلية والوطنية والدولية التى تشارك بها بشكل إحترافى.. كما أعقب ذلك جولة تفقدية بمتحف ومكتبة إدارة موسيقات الشرطة وإستعراض التاريخ التراثى لها، وأعقبها جولة تفقدية بالقاعات التعليمية للمتدربين بالفرق الموسيقية للوقوف على أحدث برامج وأساليب التدريب المتطور التى توفرها الإدارة العامة للتدريب للمتدربين فى شتى المجالات الموسيقية النظرية والعملية.

ومن جهتهم، ناقش ممثلوا الوفد خلال جلسة مباحثات سُبل التعاون لعقد دورات تدريبية تخصصية متعلقة بمجالات الموسيقى المختلفة للجانب السعودى.

وفى ختام الزيارة حرص الوفد على التقاط الصور التذكارية مع فرق موسيقات الشرطة، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية المصرية على تلك الزيارة مشيدين بما لمسوه من مستوى عالٍ ومتميز لإعداد كوادر موسيقية على مستوى عالٍ من الاحترافي.

وزارة الداخلية المملكة العربية السعودية الموسيقى العسكرية ة موسيقات الشرطة وزير الداخلية

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