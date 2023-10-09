الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقوبتها تصل للسجن 15 عامًا.. خبير قانوني: المتهمون بتزوير التوكيلات الرئاسية ارتكبوا "جناية"

ياسر قنطوش المحامي
ياسر قنطوش المحامي

قال المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض والإدارية العليا، إن المتهمين بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية، يواجهون "جناية" التزوير في محرر رسمي وليس "جنحة" والتي تبدأ عقوبتها من السجن 3 سنوات وحتى 15 عامًا حسب القيد والوصف للنيابة العامة ورؤية المحكمة التي سيمثل أمامها المتهمون. 

وأضاف "قنطوش" أن الاتهامات منسوبة لأنصار أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية فكيف نثق به كمواطنين وأنصاره متهمين بالتزوير لجمع توكيلات تمكنه من التقدم بأوراق ترشحه في الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

ضبط 8 أشخاص زوروا 596 توكيلًا لصالح أحد مرشحى الرئاسة (صور)

بعد ضبط تشكيل لتزوير التوكيلات الرئاسية.. نص عقوبات تزوير المحررات الرسمية

 وصرّح مصدر أمنى بأنه بتاريخ اليوم، 9 أكتوبر الجارى، تم ضبط عدد "8" أشخاص بنطاق محافظات "الإسكندرية- الجيزة- الفيوم- السويس" أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى.

وقد عثر بحوزتهم على إجمالى "596" نسخة من التوكيلات المزورة "خالية البيانات".

كما أمكن تحديد وضبط صاحب المطبعة التى قامت بطباعة التوكيلات المزورة.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وعرضهم على النيابة العامة. 

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