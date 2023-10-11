الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 10 مصابين إثر انقلاب سيارة محملة بالعمال في البحيرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أُصيب قبل قليل، 10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، الكيلو 5 اتجاه العالمين الطريق الدولي، وتم تحويل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجاري تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابسها. 

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة عند الكيلو 5 اتجاه العالمين الطريق الدولي، مما أدى إلى إصابة  10 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم تم تحويل المصابين لمستشفى وادي النطرون  لتلقى العلاج اللازم.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أسماء المصابين 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "م.ا ١٨ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.ع ٣٣ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ع.ف ٤٠  سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،ع.م ٢٠ سنة بكدمات متفرقة بالجسم ع.ر ١٨ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،ع.ع ٣٤ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم،  ع.ف ٣٦ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ف.ف ٤٢ مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، م.ع ٢١سنة بكدمات متفرقة بالجسم  ب.م ٢٤ سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

العمالة الزراعية حادث بالبحيرة إصابة 10 أشخاص انقلاب سيارة طريق العالمين

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