الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 23 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات بالبحيرة 

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.  

حملات إزالة التعديات بالبحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز بالبحيرة عن إزالة 23 حالة تعدٍ على مساحة 3808م2 عبارة عن إزالة: 4 حالات تعد بمساحة 1050م2 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الإسمنتية بزمام الوحدات المحلية لقريتي كوم زمران وطيبة بالدلنجات، 5 حالات تعد بمساحة 1040م 2 عبارة مبان بالطوب الأبيض وردم حفر بالرحمانية.

إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية 

كما تمكنت الحملة من إزالة 4 حالات تعد بمساحة 594م2 عبارة عن مبان وأساسات بالطوب الأبيض والأحمر وشدات خشبية بادكو، 4 حالات تعدي بمساحة 580م2 عبارة عن شدات خشبية وإيقاف أعمال مخالفة برشيد، و4 حالات تعد بمساحة 454م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الحجري والأسمنت وردم حفر وشدات خشبية بنطاق قري ديروط وفيشا وكوم النصر بالمحمودية، وحالة تعد بمساحة 60م2 عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيرى والمونة الأسمنتية بقرية أحمد عرابي ببدر، وبناء مخالف فى المهد خارج الحيز العمرانى عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بطول 30م2 بقرية نكلا العنب بإيتاي البارود.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

إزالة المباني أملاك الدولة الأراضي الزراعية محافظة البحيرة الزراة

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