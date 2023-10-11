خلافات أبناء العم تنتهي بطلق ناري وحبس في سوهاج

استقبل مستشفى خاص في محافظة سوهاج تاجر غلال مصاباً بـطلق نارى في الفخذ الأيسر، وذلك إثر إطلاق عاملين النار عليه من سلاح كان بحوزة أحدهما، بسبب خلافات الجوار، وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

البداية بتلقي مدير أمن سوهاج بلاغاً من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بإصابة تاجر غلال بطلق ناري، ونقله لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج اللازم.

بالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها رئيس مباحث المديرية، وضابط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، وصول المدعو "محمد. ع" تاجر غلال، ومقيم دائرة المركز، إلى مستشفى خاص بسوهاج مصابًا بطلق ناري أعلى الفخذ الأيسر.

وبسؤال شقيقه عامل، ومقيم بذات الناحية، اتهم نجلي عمومتهما كل من “كريم ح” عامل، وشقيقه ”أحمد ح” عامل، يقيمان بذات الناحية بالاعتداء على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزة الثاني ما أدى لإصابته بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم وهو عبارة عن بندقية آلية بإرشاد الثاني، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة لذات السبب. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.