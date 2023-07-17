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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلق ناري في الصدر.. ننشر صور "عبد الرحمن" المقتول على يد جاره بكرداسة

المجني عليه
المجني عليه

حصلت «الدستور» على صور المجني عليه ويدعى «عبد الرحمن» والذي قُتل على يد جاره بطلق ناري في الصدر، بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب لهو الأطفال بمنطقة كرداسة. 

تفاصيل الواقعة 

كانت البداية بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بمقتل أحد الأشخاص في دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص والمعاينة تبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب لعب الأطفال، حيث أطلق أحدهم «عيارا ناريا» أسفر عن مقتل الشاب« عبد الرحمن».

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، بمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة. 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.  

المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
المجني عليه
صور المجني عليه عبد الرحمن جاره طلق ناري القلب كرداسة

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