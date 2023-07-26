طلق نارى وطعنة نافذة.. ننشر صور شاب قُتل أثناء مشاجرة فى المطرية

حصل "الدستور" على صور المجني عليه ويدعى "تامر مجدي" والذي قتل على يد 3 أشخاص بطلق ناري وطعنة نافذة في القلب بمنطقة المطرية أثناء مشاجرة نشبت بينهما.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل يدعى "تامر مجدي" يبلغ من العمر 40عامًا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري وطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه

المجني عليه

363054984_1344343186517995_4250744514675540126_n