الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

3 مدارس جديدة من مطروح تحصل على شهادة اعتماد الجودة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التعليم في مطروح، إن مدرسة إعدادية وروضتي أطفال عامة وخاصة حققت إنجازا كبيرًا بعد حصولها على شهادة اعتماد الجودة من هيئة ضمان الجودة وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى المدارس والروضات التي حصلت على اعتماد الجودة هذا العام بشكل غير مسبوق. 

شهادة الجودة

وأشار إلى أن ذلك يأتي تواصلا للعديد من الإنجازات التي حققها تعليم مطروح من قبل في مجال الجودة خلال العامين الماضيين والذي شهد طفرة غير مسبوقة في زيادة أعداد المدارس الحاصلة علي الجودة وتنوع مراحلها وبأكثر من 5 إدارات تعليمية حيث حصلت جميع المدارس التي تقدمت على شهادة الجودة. 

اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة

وقدم وكيل تعليم مطروح التهاني لروضتي أطفال العوام الابتدائية والروضة الخاصة ولمسئولي مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بقرية سيدي عبدالرحمن التابعة لإدارة العلمين  والتي حصلت علي اعتماد الجودة من الهيئة القومية المختصة عن جدارة واستحقاق مشيدًا بالدور الإيجابي لإدارة قياس الجودة بالمديرية وفرق الجودة بإدارات مطروح والعلمين وفرق الجودة بالمدارس والروضات الفائزة مشيرًا أن ذلك جاء نتاجًا مستحقا وحصادا مثمرا لجهود عملهم خلال المرحلة الماضية.

التعاون مع مجالس الأمناء

وأشاد شحاته بتضافر جهود إدارات وهيئات تدريس تلك المؤسسات التعليمية المتميزة مع إدارة الجودة  وبالتعاون مع مجالس الأمناء  مع الالتزام  بالأداء المثمر والفعال والإخلاص والعمل المتواصل أيام العمل والعطلات الرسمية فكان ذلك العدد القياسي من الروضات والمدارس الفائزة بالاعتماد والانجاز الغير مسبوق في تاريخ المديرية في عام دراسي واحد مع اعتماد الجودة لمدرسة إعدادية والتي تعد المدرسة الثانية في تاريخ مطروح التي يتم اعتمادها من الهيئة القومية لضمان الجودة

_ الارتقاء بالمنظومة التعليمية


أكد شحاته أن تعليم مطروح مستمر فى بذل المزيد من الجهد للارتقاء بجودة حياة المواطن فى محافظة مطروح والعمل بكل جد حتى يتم وضع تعليم مطروح على الطريق القويم. فى سبيل الارتقاء بالمنظومة التعليميه وتقديم خدمة تربوية متميزة وخلق بيئة تعليمية تمكن الطلاب من تلقى العلم فى افضل صورة وذلك فى ضوء رؤية مصر 2030.

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