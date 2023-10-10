الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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لميس الحديدى: أحيى كل طواقم "القاهرة الإخبارية" بعد عملهم فى غزة تحت القصف

جريدة الدستور

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، التحية إلى كل طواقم قناة "القاهرة الإخبارية" الذين يواصلون رسالتهم الإعلامية في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المتواصل.

وقالت الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة أون، إن قتل الصحفيين جريمة مثل قتل الأطباء، مشيرة إلى عدم القدر على التواصل مع مراسلة قناة القاهرة الإخبارية منى عوكل بسبب الأوضاع الصعبة في القطاع.

وأضافت لميس الحديدي: أحيي كل طواقم "القاهرة الإخبارية" بعد عملهم في غزة تحت القصف، وأحيي أيضا جميع الصحفيين الذين يعملون في ظروف صعبة في القطاع.

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