الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الشباب المصرى" يطلق برنامج تعزيز مشاركة المصريات بالخارج فى الشأن العام

مجلس الشباب المصري
مجلس الشباب المصري

أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المصريات بالخارج في الشأن العام في إطار استراتيجية المجلس لتعزيز المشاركة بالشأن العام كأحد أهم التحديات التي تواجه تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

 

وفي ذلك السياق أوضح ممدوح أن إطلاق البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المصريات في الشأن العام جاء بهدف تعزيز مشاركة المصريات بالخارج في بناء الجمهورية الجديدة والاستفادة من خبراتهن في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى تعزيز مشاركتهن في مراحل صنع القرار المختلفة وتعزيز الروابط بينهم وبين الدولة المصرية.

 

زيادة وعي المصريات بالخارج 

وأشار ممدوح إلى أن البرنامج يسعى إلى زيادة وعي المصريات بالخارج بتفاصيل عملية صنع القرار في مصر وتعزيز تواصلهن مع صناع القرار في مصر عن طريق إنشاء قنوات تواصل فعّالة تمكّن المصريات من التواصل والتفاعل مع صناع القرار في مصر بشكل مباشر، كالاجتماعات الافتراضية والندوات والحلقات النقاشية والزيارات الدورية، بالإضافة إلى تسهيل وتحسين عملية تواصلهن مع مؤسسات ووزارات مصرية مختلفة لتقديم ملاحظاتهن واقتراحاتهن بشأن السياسات والقرارات سواءً كانت تلك المؤسسات أو الهيئات حكومية أو خاصة أو تابعة لقطاع العمل الاهلي.

 

وذكر ممدوح أن البرنامج سيعمل على تعزيز مشاركة المصريات بالخارج في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة من أجل ضمان وجود تمثيل حقيقي لهن داخل مراكز صنع القرار سواءً كن مرشحات أو منتخبات.

 

تعزيز الاتصال الثقافي والاجتماعي

وفي سياق متصل أوضحت الدكتورة بسمة سرحان المنسق العام لبرنامج تعزيز مشاركة المصريات في الخارج في الشأن أن البرنامج سيعمل على توفير فرص مشاركة فعالة للمصريات بالخارج في مراحل صنع القرار، بجانب تعزيز الاتصال الثقافي والاجتماعي بين المصريات بالخارج ومصر عن طريق تنظيم فعاليات ثقافية واجتماعية تهدف إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المصريات بالخارج والمجتمع المصري، بجانب تعزيز دورهن في الترويج للسياحة المصرية بالخارج للتعرف على الثقافة والتاريخ والتراث المصري.

 

الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة المصريات في الخارج في الشأن العام يأتي انطلاقًا من أن المشاركة والتوعية السياسية هي أساس الديمقراطية وهو الدور الذي يلعبه مجلس الشباب المصري في تعزيز الشعور بالانتماء والاهتمام بالشأن العام لدى المصريات بالخارج عن طريق تفعيل مشاركتهن وإعادة النظر في كيفية تفعيل مشاركتهن لخدمة مجتمعهم وإعادة جذبهم إلى العمل العام.

txt

الحوار الوطني.. لجنة «الشباب» تقترح إنشاء مجلس أعلى للاتحادات الطلابية ووزارة مستقلة

مجلس الشباب المصري البرنامج الوطني مشاركة المصريات بالخارج الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان زيادة وعي

مواد متعلقة

برلمانية: الدولة المصرية مُدركة خطورة المخطط الخبيث لتوطين الفلسطينيين بسيناء

طلعت عبدالقوى: اتحاد الجمعيات الأهلية يستعد لإطلاق مبادرة "انزل شارك.. مصر الأهم"

"الإصلاح والنهضة": استقواء بعض قيادات الحركة المدنية بالخارج خرق للسيادة المصرية

"الوطنية للانتخابات" تستجيب لشكوى بشأن توفير مركز انتخابى فى قرىة بأسوان

تحالف الأحزاب المصرية: داعمون بقوة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

برنامج "نورة" لتمكين الفتيات يشارك في فعاليات المنتدى القومي لليافعين

المكتب التنفيذى لحملة المرشح الرئاسى فريد زهران يجتمع بحزب العدل

نصير: "حماة الوطن" يضع كافة إمكانياته ومقراته لدعم وتأييد الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن قصف مواقع للقوات السورية ردا على إطلاق القذائف

عاجل.. الباز: تحريك أمريكا لحاملة طائرات يؤكد أن "طوفان الأقصى" هزت عرش الأمن الإسرائيلى

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء