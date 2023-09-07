الحوار الوطني.. لجنة «الشباب» تقترح إنشاء مجلس أعلى للاتحادات الطلابية ووزارة مستقلة

شدد مشاركون فى الحوار الوطنى على أهمية الاتحادات والأنشطة الطلابية، باعتبارها الخطوة الأولى نحو تمكين الشباب سياسيًا، وتأهيلهم لتولى أدوار قيادية فى الدولة والمشاركة فى تنميتها.

قال الدكتور ممدوح عبدالعليم، نائب رئيس جامعة عين شمس للتعليم والطلاب، خلال جلسة نقاشية عقدتها لجنة «الشباب» المندرجة تحت «المحور الاجتماعى» بالحوار الوطنى، أمس: «تمكين الشباب وتأهيلهم يبدأ من تحديد معنى التمكين السياسى، وإذا ما كان يقتصر على إقامة انتخابات داخل الجامعات أم لا؟».

وأضاف «عبدالعليم»، خلال الجلسة: «تمكين الشباب يجب أن يشمل مشاركتهم فى تنفيذ استراتيجيات تنمية الدولة»، داعيًا إلى عودة رواد اللجان الفنية والاجتماعية والجوالة وغيرها، للربط بين الأساتذة والطلاب، وربط اللجان التابعة للاتحادات بالأسر الطلابية، ووضع الأنشطة الطلابية ضمن معايير الجودة والاعتماد للجامعات.

ودعا جمال مصطفى الأشرم، رئيس اتحاد طلاب جامعة «الجلالة»، إلى دعم تأسيس الاتحادات الطلابية فى الجامعات الأهلية الجديدة، عبر ضمها إلى اجتماع الاتحادات الطلابية فى الجامعات، وتنفيذ لائحة الاتحادات الطلابية، مع الاهتمام بتدريب أعضاء الاتحادات من خلال برامج التدريبات الوطنية، مثل «تدريب مكافحة الفساد»، لتخريج كوادر قيادية، ووضع رقابة صارمة على ميزانيات الاتحادات، وربط كل لجنة تابعة للاتحاد بالوزارة المختصة. وطالب مجدى طارق، ممثل حزب «الكرامة»، بــ«إصلاح» اللوائح المنظمة للنشاط الطلابى فى الجامعات، لإزالة المعوقات التى تقيد المشاركة، ومنها «بنود مطاطة» مثل «شروط ممارسة الأنشطة الملحوظة»، التى «تؤدى إلى استبعاد العديد من الطلاب من المشاركة». واقترح «طارق» تكوين أسر لها نشاط سياسى داخل الجامعات، واستقلال الأسر والاتحادات فى اختيار قادتها دون سلطة من الجامعة، وعدم اشتراط توقيع السلطة التنفيذية للجامعة على سبل إنفاق ميزانية الأسر والاتحادات على الأنشطة الطلابية، وعدم اشتراط الحصول على الموافقة الأمنية لتنظيم التجمعات الطلابية، وعودة «مجلس اتحاد طلاب مصر».

وقالت إيمان راغب، رئيس اتحاد طلاب جامعة كفرالشيخ سابقًا، أول فتاة تتولى رئيس اتحاد طلاب، إن ملف تمكين الشباب شهد طفرة كبيرة وملموسة خلال الفترة الماضية، معتبرة أن التأهيل والمناخ المناسبين هما كلمة السر فى تمكين الشباب.

واقترح عبدالله عرمش، رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، تعديل لوائح الاتحادات الطلابية، بشكل يكفل تنظيم لقاء تعارف بين قيادات الاتحادات المنتخبة وطلاب الجامعة، لشرح البرامج الانتخابية، وكذلك توضيح دور الاتحاد لئلا يتعارض مع دور رعاية الشباب، وتفعيل النصوص التى تمكن الاتحاد من وضع مشروع موازنة لأنشطته، مع فصل اللجنة الثقافية عن الإعلامية داخل كل اتحاد. كما أوصى بتعيين متحدثين عن ذوى الهمم داخل الجامعات، وإنشاء «مجلس أعلى لاتحادات طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد والمدارس»، ووجود وزارة معنية بالشباب مستقلة عن وزارة الرياضة، حتى تكون كيانًا خاصًا يرعى الشباب، فى ظل أن الملفات الرياضية تستأثر بالاهتمام الأكبر من قبل الوزارة الحالية.