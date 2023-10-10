تقارير: نابولي يتواصل مع أنطونيو كونتي لخلافة رودي جارسيا

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي نابولي الإيطالي مهتم بالتعاقد مع أنطونيو كونتي، لتدريب الفريق، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني الحالي للفريق.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت اقتراب نابولي من إقالة رودي جارسيا، لسوء البداية في الموسم لحامل لقب الدوري الإيطالي.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن مستقبل رودي جارسيا في نابولي مُعلق بخيط رفيع، حيث سيستأنف الفريق التدريبات غدًا، وسيتولى المدرب الفرنسي مسؤولية الجلسة التدريبية في الوقت الحالي، باستثناء أي مفاجآت في اللحظة الأخيرة.

وأوضح دي مارزيو أن أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي، على اتصال بالفعل مع أنطونيو كونتي، ومع ذلك، سيكون من الضروري فهم مدى توفر المدير الفني السابق للمنتخب الإيطالي بالإضافة إلى الأمور المالية المتعلقة بالعقد المحتمل.

وذكر الصحفي أنه سيكون هناك أيضًا عدة خيارات أخرى ولكنها في الوقت الحالي لا تثير اهتمام النادي الإيطالي، وحتى الشائعات حول عودة والتر ماتزاري لم تجد أي تأكيد محدد.

يُذكر أن أخر تجربة تدريبية لـ كونتي، تولي تدريب فريق توتنهام هوتسبير، لكنه رحل عن الفريق بعد أزمة مع إدارة النادي، كما سبق له تدريب تشيلسي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي.

وكان لوتشيانو سباليتي قد رحل عن تدريب نابولي بعد التتويج ببطولة الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

وتحدث دي لورينتس رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن مستقبل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق مع الفريق.

نابولي حامل اللقب تحت قيادة جارسيا يمر بفترة تذبذب في المستوى وسلسلة نتائج غير جيدة، منذ بداية الموسم وبعد رحيل لوتشيانو سباليتي.

وكانت تقارير أشارت إلى أن نابولي بصدد إقالة جارسيا خلال الأيام المقبلة، بعد الانطلاقة السيئة في الكالتشيو كما وضعت أنطونيو كونتي مدرب توتنهام السابق كبديل له.

وقال دي لورينتس اليوم عن مستقبل رودي جارسيا في تصريحات لصحيفة “كوريري ديلو سبورت”: “إنها ليست لحظة جيدة مع المدرب رودي جارسيا، عندما تقرر التعاقد مع مدرب لم يعد يعرف كرة القدم الإيطالية فمن الممكن أن يحدث ذلك”.

وأضاف: “سأتخذ القرار الأفضل في اللحظة المناسبة، لا أستطيع أن أتأثر بالجماهير”.

وتولى جارسيا قيادة نابولي في يوليو الماضي في 10 لقاءات فاز في 5 وخسر 3 وتعادل 2.