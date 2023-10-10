رئيس مدينة سفاجا يترأس جلسة التشاور المجتمعي لمناقشة مخرجات الخطة الاستثمارية

ترأس اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، جلسة التشاور المجتمعي لمناقشة مخرجات الخطة الاستثمارية للعام المالي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وكذلك مناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري ٢٠٢٣_٢٠٢٤.

وذلك في حضور سكرتير المدينة ومدير الإدارة الهندسية والمهندسين ومدير التخطيط ومدير الشئون المالية ومدير الإيرادات ومدير الأزمات ومدير العلاقات العامة ومدير المجالس ومدير الشئون الإدارية وعدد من القيادات الأهلية والشعبية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

فتح رئيس المدينة باب الحوار مع الجمهور لمناقشة المشروعات وبعض المقترحات المقدمة من المواطنين، وأهم احتياجاتهم من خدمات ومرافق ومشروعات يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية والرؤية المستقبلية للخطة، وتم عرض الخطة المقترحة من الوحدة المحلية وكانت متوافقة مع احتياجات المواطنين بالمدينة.

أوضح شعبان الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لدعم الخطط الاستثمارية وتقديم الدعم المالي الإضافي لاستكمال الخطة والارتقاء بمستوى التنمية المقدمة للمواطن وتنمية القدرات المحلية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏وتطرق رئيس المدينة لمناقشة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الجديدة وآليات تنفيذها، مؤكدا سرعة البدء في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بكافة القطاعات والمتابعة المستمرة لنسب تنفيذها وتذليل العقبات أمامها مع الالتزام بالخطة الزمنية لإنهاء تلك المشروعات ودخولها الخدمة.

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حملة مكبرة لمتابعة الأسواق وتوافر السلع وعدم احتكارها بسفاجا

وشنت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمحافظة البحر الاحمر حملة مكبرة برئاسة سكرتير المدينة وبعض مديري الإدارات المختصة بالوحدة المحلية وإدارة تموين سفاجا والطب البيطري بالمرور على المحالّ التجارية اليوم بالمدينة، لمراجعة توافر السلع والتزام المحالّ بإعلان قوائم الأسعار للمواطنين وعدم احتكار السلع أو تخزينها.

أوضح رئيس المدينة، أن اللجنة استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية، فى إطار تكليفات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكرى السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا الجانب.

وأضاف شعبان، أن اللجنة رصدت التزام المحالّ التجارية بوضع قوائم الاسعار الخاصة بكل منتج أو سلعة بشكل واضح، وتم تحرير ٤ محاضر عدم الإعلان عن الاسعار، فضلا عن التنبيه علي أصحاب المحالّ بالالتزام بوضع الاسعار علي المنتجات مع عدم المغالاة في البيع ووضع هامش ربح بسيط وتم مقارنة فواتير الشراء بأسعار البيع وتبين أنها في مستوي القانوني الهوامش الربح.

صورة من الحدث

صورة من الحدث