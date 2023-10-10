تأجيل حفل أحمد سعد وروبى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

قررت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تأجيل حفل النجمين أحمد سعد وروبى، الذى كان من المقرر إقامته يوم 18 أكتوبر الجارى، بمسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك فى ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التى تشهدها المنطقة مؤخرًا، ففى خضم هذه الأحداث تتجلى أهمية الإنسانية والتعاطف فيما بين الشعوب وبعضها.

ومن المقرر الإعلان عن موعد الحفل عقب تحديده مباشرة، حيث نفدت تذاكر الحفل الكبير بمجرد الإعلان عنه، ويقدم أحمد سعد وروبى خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية ومنها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، وغيرهم، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

روبى

ويعد النجم أحمد سعد من الأصوات المهمة على الساحة والتى تحظى بجماهيرية طاغية فى كل الدول العربية، وحققت أغانيه الأخيرة نسب مشاهدة مرتفعة، كما تحقق حفلاته أكبر نسبة حضور، وقد حقق أحمد سعد نجاحًا باهرًا فى جميع أغانيه التى يطرحها وتحقق انتشارًا واسعًا وتخطف الترند من أول لحظة.

أحمد سعد

وتواصل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تقديم الحفلات الغنائية لكبار نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى، حيث استضاف مسرح أوبرا جامعة مصر مؤخرًا عددًا كبيرًا من الحفلات الهامة منها حفل غنائى للنجم اللبنانى وائل جسار وقبله النجم بهاء سلطان فى حفل فنى كبير، ونجم الجيل تامر حسنى فى احتفالية خاصة، والفنان الكبير مدحت صالح، والشيخ ياسين التهامى، وحققت الحفلات ردود فعل واسعة، وذلك فى إطار خطة الجامعة التى تستهدف تنظيم مجموعة من الحفلات الغنائية يقوم بإحيائها نخبة من نجوم الغناء فى مصر والدول العربية الشقيقة.

أحمد سعد

كانت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا قد احتفلت بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها كواحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها.

روبى

وتعد أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرحًا فنيًا وثقافيًا يعمل على تزويد المجتمع المصري بالفنون المختلفة، فتقام على خشبة مسرح جامعة مصر العديد من الأنشطة الفنية والمهرجانات العالمية وتعرض عليه عروض مسرحية عالمية، كما تنظم عليه المؤتمرات والندوات التي تدعم الدولة وتوجهها في تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطتها 2030، تحت رعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وتم إنشاء أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 2011، وتعتبر حينها أول دار أوبرا خاصة في الوطن العربى، حيث تبلغ السعة الاستيعابية للمسرح الخاص بها 1026 كرسيًا، ومقسمة علي مستويين بطريقة هندسية حديثة، كما أنها تحتوي على أحدث التقنيات الفنية العالمية من صوت وإضاءة، وهى مناسبة لإقامة العروض الفنية مثل المسرحيات، والأوبرتات، وأيضًا الحفلات الغنائية والمؤتمرات الدولية، حيث إنها مدعمة بغرف ترجمة تُتيح أكثر من لغة للجمهور.