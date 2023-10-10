حجز المتهمين بسرقة التكاتك فى المطرية لحين وصول التحريات

قررت نيابة المطرية، اليوم الثلاثاء، حجز عاطلين ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية لاتهامهم بسرقة التكاتك من داخل جراج بمنطقة المطرية.

وكشفت التحريات الأولية عن أن المتهمين وراء سرقة التكاتك بمحيط منطقتى المرج والمطرية بغرض تغيير ملامحهم وبيعهم والتربح والكسب غير المشروع منهم.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المطرية من فرد أمن مسئول عن حراسة جراج بدائرة القسم يفيد بضبطه لشخصين حاولوا سرقة التكاتك وتبين صحة البلاغ وبسؤال المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.