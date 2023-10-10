الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحالف الأحزاب المصرية: داعمون بقوة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر

وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية باسم المجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية الذى يضم ٤٢حزبا سياسيا رسالة شكر للمستشار محمود فوزى رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي على استقباله للمجلس الرئاسى لتحالف الأحزاب المصرية صباح اليوم بمقر الحملة الرسمية لمناقشة سبل التعاون بين الحملة والتحالف خلال انتخابات الرئاسة .

وأعرب النائب تيسير مطر عن شكر جميع رؤساء الاحزاب وقيادات التحالف للمستشار محمود فوزى على وصفه تحالف الأحزاب بانه كيان سياسى مهم منظم وله مواقف وطنية مشهود بها وانحيازات التحالف لصالح الدولة المصرية كما كان للتحالف مشاركة إيجابية فعالة فى جلسات الحوار الوطنى مطالبا تحالف الأحزاب المصرية بدعوة قواعده وايضا المواطنين للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى .

التحالف نشأ من أجل دعم الدولة المصرية

وأكد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن التحالف نشأ من أجل دعم الدولة المصرية والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 وأضاف أن التحالف تسوده روح الأسرة الواحدة واننا جنود لدعم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى 
وحيا النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وامين عام حزب ارادة جيل فى كلمته الحملة الرسمية وانه كعضو بها يفتخر ويعتز بذلك وأنه وسام على صدرى.

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وأشار إلى أن  دعم الرئيس السيسي للشباب بلا حدود ولولاها ما كنت نائبا بمجلس النواب.

وأعلن الكاتب الصحفي محمود نفادى نائب رئيس حزب إرادة جيل والمتحدث الاعلامى باسم تحالف الأحزاب المصرية أن التحالف لدية قنوات وأذرع إعلامية يضعها تحت تصرف الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وشهد اللقاء جميع رؤساء الاحزاب اعضاء المجلس الرئاسى لتحالف الاحزاب المصرية والنائب احمد عبدالجواد أمين تنظيم حزب مستقبل وطن والنائب احمد شلبى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن الى جانب المدير التنفيذي للحملة.

النائب تيسير مطر حزب إرادة جيل مجلس الشيوخ تحالف الأحزاب المصرية الأحزاب المصرية محمود فوزي

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