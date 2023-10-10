"الوطنية للانتخابات" تواصل تلقى طلبات راغبى الترشح للانتخابات الرئاسية

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، لليوم السادس على التوالي.

وشهد محيط الهيئة تعزيزات أمنية حيث كثفت قوات الشرطة من وجودها أمام المقر بشارع قصر العيني، في أثناء عملية تقديم الأوراق الخاصة بالمرشحين.

تقديم الأوراق

وعقب تقديم الأوراق رسميا تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة وعد التزكيات أو تأييدات المواطنين باستخدام أجهزة الماسح الضوئي.

وتتمثل المستندات المطلوبة في صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح الرئاسي وشهادة ميلاد وصورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح وشهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وإقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التقرير الطبي الخاص بالمرشح والتوقيع على إقرار طالب الترشح بأنه مصري من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

وإقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره وبيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة وإيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات تلقي طلبات راغبي الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، يوميا اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير (السبت) الموافق 14 أكتوبر الجاري والذي ينتهي فيه عمل لجنة تلقي طلبات الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرا.