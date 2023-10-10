الخارجية الأمريكية لـ"الدستور": مصر دولة محورية ومهمة فى العالم العربى والشرق الأوسط

قال رفيق منصور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، إن مصر دولة مهمة جدا في العالم والولايات المتحدة تقدر تميزها وتفردها الثقافي والدور الذي تلعبه في المنطقة بجانب دورها الفعال في مجابهة تغير المناخ.

وأوضح رفيق منصور ردا على أسئلة “الدستور” على هامش مؤتمر ندوات التبادل الدولي للخريجين (Alumni TIES) وهو برنامج التبادل الذي ترعاه الحكومة الأمريكية للتواصل والتعرف على موضوعات السياسة الخارجية أو الدبلوماسية العامة الحالية والذي تستضيفه هذا العام، أن التعاون بين مصر وواشنطن ممتاز في مجال استعادة الآثار المصرية التي تمت سرقتها أو خروجها من مصر بطريقة غير قانونية.

التعاون الثقافى بين مصر وأمريكا

وتابع لـ"الدستور" أن مصر كانت الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي توقع اتفاقية لرعاية التراث الثقافي في عام 1962 مع الولايات المتحدة، واعتبر أنها نموذجية ومثالية لبلدان الشرق الأوسط لعقد اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة.

وتابع “وقعنا مع القاهرة هذه الاتفاقية لأن حكومة الولايات المتحدة تريد حماية والحفاظ على الحضارة المصرية العظيمة ولا نريد للآثار المصرية أن يتم سرقتها أو خروجها من مصر بشكل غير قانوني، فمنذ توقيع الاتفاقية تم إعادة مايقرب من 4 آلاف قطعة أثرية من الولايات المتحدة لمصر وهذا يعكس الاحترام الأمريكي الكبير للتراث والثقافة المصرية”.

واشنطن متحمسة لافتتاح المتحف المصري الكبير

وحول توقعات المتحف المصري الكبير قال منصور إن الأمريكيين مفتونين بالآثار والحضارة المصرية القديمة ومتحمسون لافتتاح المتحف، لأنه سيكون الأضخم في عرض الحضارة المصرية القديمة، ومن يهتم بالحضارة المصرية سيكون حريصًا على زيارة المتحف المصري الكبير، وأن يذهب للمتاحف العالمية لرؤية بعض الآثار المصرية مثل اللوفر على سبيل المثال ولكنه سيأتي للمتحف المصري الكبير، فضلًا عن قربه من أهرامات الجيزة.

وأضاف: “نحن متحمسون ونتطلع لافتتاحه قريبا ونتوقع أن يحقق انتعاشة للاقتصاد المصري ويجلب المزيد من العملة الصعبة لمصر”.

تعاون مصر والولايات المتحدة لمواجهة تغير المناخ

وحول التعاون بين البلدين في مكافحة تغير المناخ قال “نحن فخورون بشراكتنا مع مصر في مجال مواجهة تغير المناخ كما أن استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27 كانت ناجحة ونحن حريصون على الحفاظ والتعاون مع مصر للحفاظ على الجمال الطبيعي في مصر والسياحة البيئية والمستدامة في البحر الأحمر”.

وقال منصور إنه عاش في دول عديدة ولكن مصر عزيزة جدا علي قلبه فهو مهاجر مصري، مؤكدا أن مصر دولة محورية ومهمة في العالم العربي والشرق الأوسط.

وأضاف أن مصر لها حضارة عظيمة والتراث المصري مهم ليس لمصر فقط وإنما للعالم كله وهم يحترمون التراث المصري ويريدون الحفاظ عليه، لأن مصر دولة مهمة جدا في العالم والولايات المتحدة تحترم تميزها وتفردها الثقافي والدور الذي تلعبه في المنطقة.

افتتاح مسجد الإمام الشافعى

ويفتتح اليوم مسجد الإمام الشافعي ومن المتوقع حضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسي، بحضور قيادات الوزارة مع السيد منصور وعدد من مسئولي السفارة الأمريكية.

وحول افتتاح مسجد الإمام الشافعي قال منصور إن الإمام الشافعي رمز مهم في مصر وهم فخورون بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا الإطار.

ما برنامج التبادل الدولى للخريجين (Alumni TIES)

ومؤتمر ندوات التبادل الدولي للخريجين (Alumni TIES) هو تجمع الخريجي برنامج التبادل الذي ترعاه الحكومة الأمريكية للتواصل والتعرف على موضوعات السياسة الخارجية والدبلوماسية العامة الحالية.

وتستضيف مصر المؤتمر هذا العام، حيث سيجمع خريجين من 42 دولة تركز على تمكين المرأة ودور المرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وحول برنامج التبادل قال منصور إن البرنامج يساعد على تمكين المرأة في مجالات مختلفة منها العلوم والتكنولوجيا وتغير المناخ والهندسة مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تدعم فكرة تمكين المرأة حول العالم، مشيدًا بازدياد نسبة المرأة العاملة في مصر فهذا تطور ملحوظ للجميع.

وأضاف أن المرأة عليها جزء كبير من استقرار العالم وعليها المشاركة في مختلف مناحي الحياة، واعتبر أن نظام ستيم الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية هو الحاضر والمستقبل.

رفيق منصور