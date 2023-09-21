خبير: الهدف من المتحف المصرى الكبير تقديم بانوراما للآثار المصرية أمام العالم

قال الخبير الأثري خالد سعد، إن الهدف من المتحف المصري الكبير تقديم بانوراما للآثار المصرية أمام العالم، مشيرًا إلى أن خطة المتحف المصري تم وضعها منذ عام 1993 ليكون الأكبر في العالم.

أكبر مجموعة لحضارة واحدة في التاريخ

وأضاف الخبير الأثري في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" أن الخطة كانت تستهدف أن يضم المتحف أكبر مجموعة حضارية لحضارة واحدة في التاريخ، موضحًا أن فكرة إنشاء أكبر متحف في العالم تبلورت بالقرب من بانوراما الهرم لخدمة قطاع السياحة، بحيث تتحول منطقة أهرامات الجيزة وهضبة دهشور والمتحف المصري الكبير إلى بانوراما عالمية للعالم كله.

وأشار إلى أنه تم اختيار مكان في هضبة الهرم على مساحة 117 فدانًا والتخطيط له عن طريق مسابقة عالمية، وعرض شكل جديد لكيفية العرض المتحفي داخل المتحف المصري الكبير سواء عرض القطع الأثرية أو الإضاءة والخدمات المختلفة التي تقدم للزائر.