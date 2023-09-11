الإثنين 11 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أسامة الأشمونى: المتحف المصرى الكبير سيصبح أهم منطقة أثرية فى العالم

النائب أسامة الأشموني
النائب أسامة الأشموني

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، تمهيدا لافتتاحه، تشير إلى مدى الاهتمام بأدق التفاصيل الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، مما يعكس عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة.

 خطة شاملة لتطوير المتحف

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية وضعت خطة شاملة لتطوير المتحف الكبير والمنطقة المحيطة بما يحافظ على الحضارة المصرية القديمة وفقا لأعلى المعايير العالمية في التنظيم والإدارة الحديثة.

تجربة استثنائية

وأكد عضو مجلس النواب أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون هدية مصر للعالم لأنه تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين.

أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم

وأشار النائب أسامة الأشموني إلى أن المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به سيصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم.

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وتابع عضو مجلس النواب أن العالم يترقب افتتاح المتحف المصري الكبير خلال الفترة المقبلة، حيث إنه أكبر متحف آثار بالعالم، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية.

يساهم فى استعادة مكانة مصر السياحية 

ولفت النائب أسامة الأشموني إلى أن الدولة تسعى إلى الترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، مما يساهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وفي وقت سابق، كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير فنون الآثار بالمتحف المصري الكبير، عن آخر التطورات التي يشهدها المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الأعمال الإنشائية في المتحف انتهت بنسبة 100%، لافتًا إلى أن قاعات العرض الرئيسية يصل عددها لـ12 قاعة تم الانتهاء من تجهيزها بالكامل، حيث تنقسم الآثار في هذه القاعات إلى آثار ثقيلة ومتوسطة وصغيرة.

وأوضح مدير فنون الآثار بالمتحف المصري الكبير أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حسب رؤية القيادة السياسية، مؤكدًا أنه سيكون افتتاحا عالميا يليق بمكانة مصر، حيث ستوجه الدعوة لكافة رؤساء العالم.

النائب أسامة الأشموني المتحف المصري المتحف المصري الكبير السياحة السيسي

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