الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منها تخفيض ساعات العمل.. معلومات عن قانون العمل الجديد 2023

قانون العمل
قانون العمل

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن معلومات خاصة بـ قانون العمل الجديد، حيث يسعى العديد من الموظفين التعرف على القانون ومعرفة بنوده، فى هذا السياق ترصد "الدستور" جميع التفاصيل عن قانون العمل الجديد لعام 2023.

قانون العمل الجديد 2023

حسبما أعلن مجلس النواب فمن المتوقع أن يتم مناقشة قانون العمل الجديد 2023 فى شهر أكتوبر المقبل.

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تفاصيل قانون العمل الجديد 2023

_ يعمل قانون العمل الجديد 2023 على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظيم دور آليات التشاور، والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل.

_ يهدف قانون العمل الجديد 2023 إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدّقت مصر عليه.

_ يهدف أيضًا إلى  مستقبل أفضـل يـنـعـم فيـه الـوطن بمزيد مـن الرفاهية.                 

- يحقـق مشروع قانون العمل الرضـا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل.

- يرسـي مشروع قانون العمل، مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين (عامـل وصـاحب عمـل) الاعتزاز بكرامة الفـرد، محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.

_  يتاح فى  مشروع قانون العمل لصاحب العمل نقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، شريطة موافقة العامل كتابة.

_ يكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

_ لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد.

_  يوجد دراسة حكومية تعمل على تخفيض ساعات العمل لـ بعض الفئات بالقطاعين الخاص والحكومي، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، بعد مناقشته بـ مجلس النواب.

_ تخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة، والموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية.

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