الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ آثار: مصر شهدت تطورًا واهتمامًا كبيرًا بالآثار الإسلامية والقبطية

الآثار الإسلامية
الآثار الإسلامية

أكد الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورًا واهتمامًا كبيرًا بالآثار الإسلامية والقبطية.

كما تحدث عبد الرحيم في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، عن مسجد سارية الجبل، موضحًا أن الوالي العثماني سليمان الخادم شيد المسجد في 935 هجريًا، وتخطيط وتصميم المسجد مأخوذ من تصاميم الجوامع الموجودة في تركيا لاسيما إسطنبول.

أستاذ آثار إسلامية: ترميم وتمويل مسجد "سارية الجبل" تم بأيادِ مصرية

وأضاف أن العناصر الزخرفية بمسجد سارية الجبل تمت بأيادي مصرية ترجع للفترة المملوكية، مشيرًا إلى أن أعمال ترميم مسجد سارية الجبل لم تأخذ أكثر من عامين، وكل أعمال الترميم والتمويل تم بأيادي مصرية خالصة، كاشفًا عن وجود افتتاحات أخرى خلال الفترة القادمة تمت بها كل أعمال الترميم بأيادِ مصرية.

الاثار الاسلامية الاثار القبطية الآثار المصرية صباح الخير يا مصر مسجد سارية الجبل ساريه الجبل

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