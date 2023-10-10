الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الداخلية: مصر تجتاز بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة المراحل الصعبة

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر تجتاز بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة المراحل الصعبة لتمضي نحو تعزيز الاستقرار والازدهار.  

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: "التاريخ يسجل لكم كيف واجهتم بإرادة صلبة محاولات الهدم بمواصلة البناء، وأصبح الشعب المصري يساهم بوعيه في حماية مصالح الوطن".

وأكد أن رجال الشرطة هم خير شباب الوطن لينضموا إلى صفوف زملائهم لأداء رسالتهم النبيلة، عازمون على أن تمضي مسيرة الأمن المصري وتحقيق الأمان والطموحات والاستقرار.

وتابع: "احتفال اليوم يأتي مواكبًا لاحتفالنا بمرور 50 عامًا على ذكرى حرب أكتوبر، ولذلك نتقدم بالتهنئة لرجال القوات المسلحة".

محمود توفيق وزير الداخلية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة