وزير الداخلية: مصر تجتاز بقيادة الرئيس السيسى الحكيمة المراحل الصعبة

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن مصر تجتاز بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكيمة المراحل الصعبة لتمضي نحو تعزيز الاستقرار والازدهار.

وأضاف توفيق، خلال كلمته في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء: "التاريخ يسجل لكم كيف واجهتم بإرادة صلبة محاولات الهدم بمواصلة البناء، وأصبح الشعب المصري يساهم بوعيه في حماية مصالح الوطن".

وأكد أن رجال الشرطة هم خير شباب الوطن لينضموا إلى صفوف زملائهم لأداء رسالتهم النبيلة، عازمون على أن تمضي مسيرة الأمن المصري وتحقيق الأمان والطموحات والاستقرار.

وتابع: "احتفال اليوم يأتي مواكبًا لاحتفالنا بمرور 50 عامًا على ذكرى حرب أكتوبر، ولذلك نتقدم بالتهنئة لرجال القوات المسلحة".