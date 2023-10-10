تحية عسكرية لشهداء الوطن فى حفل تخريج الشرطة

شهد حفل تخرج دفعة جديدة من كلية الشرطة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، وقفة تحية لأرواح الشهداء.

وتم تقديم التحية العسكرية لشهداء الوطن، ووقف جميع الحضور بمن فيهم أسر الشهداء، مع الاستماع لسلام الشهيد.

وخلال الحفل، جسد الطلاب بأجسادهم كلمة "تحيا الشهيد".

وشهد الرئيس السيسي، صباح اليوم، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، والذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة.