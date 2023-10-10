الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تدعو العالم لفتح ممر إنسانى إلى غزة لإدخال الإمدادات

قطاع غزة
قطاع غزة

طالبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، العالم، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للمواطنين.

وأكدت المنظمة أنها تجري محادثات واتصالات مع كل الأطراف.

txt

الغد: محاولات الاحتلال تهجير الفلسطينيين يشكل خطورة على الأمن القومي المصري

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

وسبق وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

txt

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: سننقل الحقيقة مهما تعرضنا لانتهاكات من قوات الاحتلال

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسئولياتها في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، بمن في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

ودعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مهم للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة، الخميس المقبل، لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

الصحة العالمية قطاع غزة عدوان إسرائيلي الإمدادات الطبية غزة

مواد متعلقة

قيادى بحركة فتح: أمريكا وبريطانيا يدعمان الجرائم الإسرائيلية فى غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرض سكان غزة على النزوح إلى مصر

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

البرلمان العربى يدعو لاجتماع مهم بشأن فلسطين.. الخميس

الإعلام الفلسطينى: الاحتلال يتعمد قتل الصحفيين لحجب فظائعه فى غزة

قادة فلسطينيون: الدور المصرى أصيل لوقف العدوان وحماية القطاع

كيف تحركت فلسطين لتوفير الدعم السياسي المطلوب لوقف العدوان الإسرائيلي؟

جنوب إفريقيا: ما يقوم به الفلسطينيون رد فعل طبيعي لشعب يعيش تحت الاحتلال

الأكثر قراءة

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

شوبير يصدم جماهير الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى (فيديو)

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

مصدر يكشف أسباب تأخر أرباح شركات البترول والموعد النهائي للصرف

مصدر بـ"التعليم": استكمال إعلان أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

7 أكتوبر

أحمد عاطف

مش جوه شبر من أرضنا

عبدالوهاب داود

الكتاب الخارجى الغالى.. بناقص منه

ماجد حبته

أغضبهم موقف الصين!

أحمد غنام

خطيئة المرشح المحتمل

أحمد الصغير

لن تُحكمَ مصرُ مِن خارج مصر!

حسين دعسة

مؤشرات فى مستقبل حرب غزة.. نحن والمجتمع الدولى

محمود خليل

بير «صرغتمش»

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الجيش الإسرائيلى يعدل تصريحاته حول تهجير الفلسطينيين إلى مصر

نتنياهو: لا صحة لتحذير مصرى إلى إسرائيل قبل عملية طوفان الأقصى مع غزة

نتنياهو: سنفعل كل ما بوسعنا من أجل الأسرى الإسرائيليين فى غزة