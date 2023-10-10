"الصحة العالمية" تدعو العالم لفتح ممر إنسانى إلى غزة لإدخال الإمدادات

طالبت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، العالم، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة والذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السبت الماضي.

وقال ناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية في جنيف "إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للمواطنين.

وأكدت المنظمة أنها تجري محادثات واتصالات مع كل الأطراف.

فلسطين: إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن غزة بغطاء دولى

وسبق وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، أن إسرائيل ترتكب جريمة قطع الاحتياجات الأساسية عن قطاع غزة بغطاء من أطراف دولية.

وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، قرار سلطات الاحتلال بقطع الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع وصولها إليهم، بما في ذلك المياه والكهرباء والمواد الغذائية والطبية والوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف والتزامات الاحتلال.

وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والأطراف كافة بتحمل مسئولياتها في وقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورًا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت تفاخر عدد من الوزراء الإسرائيليين بهذه المواقف العنصرية، بمن في ذلك أقوال وزير جيش الاحتلال التي تعبر عن حالة من فقدان التوازن، في استخفاف فاضح لمبادئ حقوق الإنسان، بغطاء غير محدود من عدد من الدول، تستغله دولة الاحتلال لارتكاب مجازر وحشية بحق المواطنين المدنيين العزل، بمن فيهم الأطفال، والنساء، والمرضى، والصحفيون، والطواقم الطبية، والإسعافية.

ودعا البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، لعقد اجتماع مهم للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي بمقره في القاهرة، الخميس المقبل، لبحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.